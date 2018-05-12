اعتقلت الشرطة الأمريكية في لوس انجليس تلميذا يبلغ من العمر 14 سنة صباح يوم الجمعة، إثر إطلاقه النار داخل مدرسة هايلاند الثانوية في مدينة بالمديل في جنوب ولاية كاليفورنيا، ما تسبب في إصابة زميل له بجروح على مستوى الذراع، واستدعى ذلك نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة ويتوقع أن يتعافي قريبا.
اعتقال صبي أطلق النار صوب زملائه في مدرسة أمريكية
اعتقال صبي أطلق النار صوب زملائه في مدرسة أمريكية
وتعكف الشرطة حاليا على العمل من أجل معرفة السبب الذي دفع بطفل إلى إطلاق عشرة طلقات على مدرسته السابقة، بواسطة سلاح نصف آلي وذلك قبل أن تبدأ الدروس صباح يوم الجمعة. ويوصف المشتبه به بانه صبي يحمل ملامح إسبانية، لكن لم يكشف عن هويته.
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وتجذب أبسط التقارير بشأن عمليات إطلاق النار الاهتمام الفوري من معظم وسائل العلام والشبكات التلفزيونية الأمريكية، ويعكس ذلك النقاش الدائر في البلاد، بشأن مراقبة حمل السلاح، وحق حمله، والذي أثير من جديد إثر عملية إطلاق النار الدامية التي شهدتها مدرسة في باركلاند في فلوريدا، وسقط خلالها 17 قتيلا، بين تلاميذ وموظفين في المدرسة.
وتعد مدينة بالمديل التي شهدت عملية إطلاق النار حوالي 160 ألف نسمة، وهي تعتبر عاصمة الولايات المتحدة للصناعات الفضائية، إذ تحتضن منشآت تصنيع الطائرات، مثل بوينغ ولوكهيد ونورثروب غرومان.