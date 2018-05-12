أعلنت السلطات الفرنسية يوم السبت مقتل أحد المارة بوسط العاصمة باريس بعد قيام مسلح بطعنه مستخدماً سكين، مضيفة أن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.
شاهد: اللقطات الأولى من موقع عملية طعن المارة بوسط باريس
شاهد: اللقطات الأولى من موقع عملية طعن المارة بوسط باريس
وقالت السلطات أن المهاجم طعن خمسة أشخاص فقتل أحدهم وأصاب الآخرين بالدائرة الثانية بالقرب من مقر دار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية.
ويبقى أحد المصابين بحالة خطرة على حسب وصف السلطات المحلية.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الهجوم بالبغيض.
وتعيش فرنسا حالة تأهب قصوى بعد قيام أشخاص مناصرين لفكر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بهجمات دامية خلفت العشرات من القتلى المدنيين خلال الثلاث سنوات الماضية.
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