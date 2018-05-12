هامبورغ يهبط لدوري الدرجة الثانية الألماني للمرة الأولى في تاريخه

هبط هامبورغ بطل أوروبا السابق من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه وذلك عقب فوز فولفوسبورغ على كولونيا 4-1 يوم السبت وهو ما أنهى مسيرة قياسية تشمل مشاركته في دوري الأضواء منذ انطلاق البطولة في العام 1963.

وسينضم النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام بروسيا مونشنغلادباخ بسبب أعمال شغب صدرت عن الجماهير في الوقت بدل الضائع، لكولونيا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وأفلت فولفسبورغ ليخوض ملحق الهبوط بفضل انتصاره يوم السبت.

وترك هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدوري منذ انطلاقه في 1963، جماهيره الحزينة تبكي مع الحاجة إلى إعادة ضبط الساعة التاريخية بالملعب الذي كانت تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما.

وأنهى النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام مونشنغلادباخ لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهيره التي ألقت بالألعاب النارية على أرض الملعب قرب النهاية، في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ.

وقال بيرند هوفمان رئيس هامبورغ "هذه لحظة مؤلمة لهامبورغ. النادي فقد أحد الأمور المميزة فيه.

"الماسة (شعار النادي) ونحن أقوياء رغم اللحظة الحالية وسنعكس في المستقبل هذه القوة".

وسينضم هامبورغ بطل ألمانيا ست مرات وأوروبا في العام 1983 إلى كولونيا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وكان هامبورغ متقدما 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أوقف الحكم فيلكس بريش المباراة.

وتقدم هامبورغ عبر ارون هانت ثم مرة أخرى بهدف لويس هولتبي بعد مرور أكثر من ساعة بقليل بعدما أدرك مونشنغلادباخ التعادل في نهاية الشوط الأول.

وطُرد بوبي وود لاعب هامبورغ في الدقيقة 71 لكنه واصل قتاله على أمل حدوث معجزة في فولفسبورغ لكنها لم تحدث.