مقتل 19 شخصا في اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحين على الحدود مع الصين

قال متحدث باسم حكومة ميانمار إن مسلحين قتلوا 19 شخصا منهم أربعة من أفراد الأمن في هجوم كبير بالقرب من المعبر الحدودي الرئيسي مع الصين في وقت مبكر يوم السبت.

وتصاعد النزاع في شمال ميانمار خلال الشهر الماضي ويعد هذا الهجوم الأخير ضربة لأهم أولويات الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو كي وهي تحقيق السلم في ظل تحول يشوبه التعثر من حكم عسكري تام.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني لتحرير تانج، المؤلف من مقاتلين ينتمون لجماعة تانغ أو بالونغ العرقية، إن الجماعة المسلحة هاجمت نادي قمار يديره أفراد ميليشيا ونقطة تابعة لجيش ميانمار في ضواحي بلدة ميوس الحدودية على بعد مئات الأمتار من نهر يفصل بين ولاية شان في شمال ميانمار وإقليم يوننان الصيني.