خامنئي يحث المسلمين على الاهتمام بالعلم في مواجهة هيمنة أمريكا

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت المسلمين إلى الاتحاد وإلى بذل الجهود من أجل تحقيق التقدم العلمي قائلا إن ذلك سيجعل هيمنة "الأعداء" مثل الولايات المتحدة على البلدان الإسلامية أمرا مستحيلا.
وتقف إيران في مواجهة مع السعودية على النفوذ في الشرق الأوسط وتدعم القوتان الإقليميتان أطرافا متحاربة في الصراعات في اليمن وسوريا وجماعات سياسية متنافسة في العراق ولبنان.
وقال خامنئي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبه "اليوم أي تحرك يؤدي إلى التفاهم المشترك بين الجماعات والطوائف الإسلامية أمر جيد. وهذا التجمع مثال على هذا التحرك من أجل وحدة الأمة الإسلامية".
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وأضاف خلال مؤتمر عن إسهامات الشيعة في العلوم "ينبغي أن تتسارع حركة العلم وأن تصل الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى أبعد آفاق العلم والحضارة مما (يشل) قدرة أعداء الإسلام والأمريكيين على إملاء أوامرهم على رؤساء الدول الإسلامية".
ودعت إيران مرارا إلى الوحدة بين المسلمين لمساعدة طهران في مواجهتها مع خصمها اللدود الولايات المتحدة.