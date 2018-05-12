إيطاليا تسمح لبرلسكوني بالعودة إلى الحياة السياسية

ألغت محكمة إيطالية حظرا على تولي زعيم يمين الوسط المخضرم سيلفيو برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة.

لكن القرار جاء متأخرا بالنسبة لبرلسكوني البالغ من العمر 81 عاما الذي تمنى قبل ثلاثة أيام النجاح لحليفه السياسي حزب الرابطة في تشكيل حكومة بدونه بعد نتائج تصويت لم تكن مرضية.