الرماية على ظهور الخيل تثير الجماهير التركية

أثار عرض ياباني تقليدي للرماية على ظهور الخيل إعجاب الجماهير التركية، في مناسبة بدأت يوم الأربعاء، وحضرها حوالي عشرين مشاركا يابانيا في مدينة اسطنبول التركية. وتسمى اللعبة في التقليد الياباني "يابوسام"، وهو تقليد ينشد من ورائه اليابانيون السلام والمحاصيل الزراعية الوفيرة، وتعود ممارسة هذه الرياضة إلى العهود القديمة في التاريخ الياباني. وقد ارتدى الرماة أزياء تقليدية، وهم يقودون خيولهم ويرمون أهدافهم، فتهتف لهم الجماهير كلما أصابوا الهدف بدقة. ويقول رماة يابانيون يشاركون في الحدث، إن الوقت كان محدودا أمامهم حتى يدربوا الخيول التركية عىلى التأقلم مع اللعبة.