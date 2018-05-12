قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة رجال قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت في سيارتهم في منطقة سكنية جنوبي مدينة كركوك الغنية بالنفط.
مقتل 3 أشخاص بتفجير في كركوك وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته
مقتل 3 أشخاص بتفجير في كركوك وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته
وربطت الأجهزة الأمنية التفجير بالانتخابات البرلمانية العراقية التي صوّت فيها الناخبين يوم السبت.
وأوضحت المصادر أن اثنين من القتلى من الناخبين والثالث مراقب في مركز اقتراع قرب بلدة الخان.
وأعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم. وكان التنظيم المتشدد هدد بشن هجمات قبل الانتخابات وهي الأولى التي تجرى منذ هزيمة التنظيم العام الماضي على يد قوات الأمن العراقية بدعم من تحالف بقيادة الولايات المتحدة.
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