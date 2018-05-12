استقالة رئيس الوزراء الماليزي السابق من الحزب ومهاتير محمد يبدأ بتشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يوم السبت إنه استقال من رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وكذلك رئاسة تحالف باريسان.
وقال نجيب "نشعر جميعا بالحزن بسبب ما حدث لكننا كحزب يلتزم بمبادئ الديمقراطية.. نقبل قرار الشعب"، وذلك في إشارة لهزيمة التحالف الذي حكم البلاد طويلا في الانتخابات العامة يوم الأربعاء.
وقال نجيب إن نائبه أحمد زاهد حميدي، وهو أيضا نائب سابق لرئيس الوزراء، سيتولى رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهو الحزب الأساسي في تحالف باريسان. ومنعت السلطات نجيب من مغادرة البلاد في ظل تقارير بأن الحكومة تعيد فتح تحقيق ،بشأن فضيحة فساد بمليارات الدولارات تتصل بصندوق حكومي أسسه نجيب.
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تشكيل الحكومة الجديدة
اختار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وزراء للمالية والداخلية والدفاع يوم السبت. وأسند مهاتير منصب وزير الداخلية لنائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين كما عين السياسي المعارض محمد سابو وزيرا للدفاع.
وعين مهاتير المصرفي السابق والمحاسب القانوني ليم جوان إنج في منصب وزير المالية. واختيرت محافظة البنك المركزي السابقة زيتي أختر عزيز والملياردير روبرت كوك ضمن فريق خاص من الشخصيات البارزة التي ستقدم النصح للحكومة، فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية خلال المئة يوم المقبلة.