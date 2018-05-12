الزواج يقي من سرطان الجلد

أشارت دراسة أمريكية على مرضى سرطان الجلد إلى أن المتزوجين قد يكونون أكثر قدرة على الكشف المبكر لإصابتهم بنوع خطير من سرطانات الجلد مقارنة بغيرهم ممن يعيشون دون شريك حياة.

وشمل البحث بيانات 52063 من البالغين المصابين بمرحلة مبكرة من هذا النوع من سرطان الجلد خلال الفترة بين عامي 2010 و2014. وتضمنت الدراسة 36307 مرضى متزوجين و7570 لم يسبق لهم الزواج و3650 من المطلقين و4536 من الأرامل.