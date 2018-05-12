توجت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم السبت بجائزة مصباح الفرنسيسكان للسلام بمدينة أسيسي الإيطالية.
أنغيلا ميركل تفوز بجائزة مصباح الفرنسيسكان للسلام
أنغيلا ميركل تفوز بجائزة مصباح الفرنسيسكان للسلام
وقام الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2016 بتقديم الجائزة لميركل في مسقط رأس القديس فرنسيس.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة في كنيسة القديس فرنسيس وصفت ميركل سوريا بأنها "واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا" وقالت إن الساسة يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية لإنهاء هذا الصراع.
وأضافت "هذا الصراع أصبح صراعا للمصالح الإقليمية وصراعا للأديان...ولهذا السبب فإن جائزة اليوم تذكرني وكثير من الزعماء الأوروبيين الآخرين بأننا يجب أن نكون أكثر انشغالا بحل هذا الصراع".
للمزيد:
موغيريني: اجتماع بريطاني فرنسي ألماني لبحث الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع القادم
ردود أفعال دولية متباينة حول الضربات الإسرائيلية لقواعد إيرانية في سوريا
وعن الصراع في شرق أوكرانيا قالت ميركل "الذين اعتقدوا أن نهاية الحرب الباردة ستجلب السلام إلى أوروبا كانوا مخطئين".
وقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ أبريل نيسان 2014 في الصراع الدائر بين القوات الأوكرانية وانفصاليين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا. ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات متقطعة رغم التوصل إلى وقف صوري لإطلاق النار واستمرار الجهود الدبلوماسية.
وبفوزها بالجائزة، تنضم ميركل إلى زعماء سابقين حصلوا عليها مثل رئيس بولندا السابق ليخ فاليسا والدالاي لاما والرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس، بالإضافة إلى سانتوس.
المصدر: رويترز