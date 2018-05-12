قالت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الفرنسية إنها قتلت مسلحاً بعدما قتل شخصاً بسكين وطعن آخرين مساء السبت بوسط العاصمة باريس.
مقتل شخص على الأقل بعملية طعن للمارة بباريس والشرطة تقتل مهاجمه
مقتل شخص على الأقل بعملية طعن للمارة بباريس والشرطة تقتل مهاجمه
وغرد الصحفي الفرنسي شارل بيليجرين على موقع تويتر قائلاً إنه كان في طريقه للخروج من عرض كوميدي بالقرب من مقر دار الأوبرا قبل سماعه لصفارات الإنذار وطلقات نيران أفراد الشرطة بالمنطقة.
وأضاف: "تحدثت مع شهود عيان أخبروني بوجود شخص طعن عدة أشخاص بشكل عشوائي".
وقالت شاهدة عيان تدعى فيونا زانيتي: "كنت بمطعم بشارع سان أوجستين بالدائرة الثانية بباريس، ذعر بين الحشود ودماء. رجل يحمل سكيناً والناس يصرخون. ابتعدوا عن المنطقة بقدر الإمكان".