سبيس إكس تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة مستقبلا

أطلقت شركة سبيس إكس يوم الجمعة نسخة مطورة من صاروخ (فالكون 9) المصمم لحمل مركبات مأهولة في المستقبل من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا حاملا قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات لبنغلادش.
وانطلق الصاروخ بنجاح في الساعة 4:24 مساء بالتوقيت المحلي من مركز كنيدي للفضاء. والصاروخ الجديد المنتج حديثا هو النسخة (بلوك-5) من (فالكون 9) وأدخل عليه نحو مئة تحديث لزيادة القوة والأمان وإمكانية إعادة الاستخدام.
وكانت قد قررت شركة (سبيس إكس) تأجيل إطلاق أولى رحلاتها التجارية للصاروخ (فالكون 9) المحدث إلى غاية يوم الجمعة بسبب خلل فني ظهر في اللحظة الأخيرة.