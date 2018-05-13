سلطات برلين ترخص صيد قشريات اجتاحت برك الحدائق العمومية

بعد تسرب كبير لجراد البحر الأمريكي الشمالي في برك حدائق برلين الصيف الماضي، ستظهر هذه القشريات قريبا في مطاعم المدينة، إذ أن الحكومة سمحت للصيادين بإزالتها من برك الحدائق العمومية. وتعد قشريات المستنقعات الحمراء على قائمة الاتحاد الأوروبي للكائنات الغريبة المجتاحة، ولكن في الآن نفسه فإن هذه القشريات لها شعبية كبيرة في الأحواض المائية للعائلات الألمانية، ويبدو أن أحدهم قد أفرغ أحد الأحواض لديه للتخلص منها، فأخذت تلك القشريات تتكاثر وسط ظروف مناخية ملائمة، وفي غياب من يتربص بها، وأمام تكاثر جراد البحر بأعداد كبيرة، سمحت حكومة برلين للتجار المحليين بصيد الجراد الذي يبلغ طوله 15 سنتمترا والذي يحمل سموما لا يستطيع جراد البحر المحلي مقاومته. ويستمر الترخيص الحكومي بصيد جراد البحر إلى نهاية هذه السنة، والبعض يقول إنه اصطاد حوالي 2000 خلال الأسابيع الأخيرة.