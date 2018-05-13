اقتحمت ناشطة عارية الصدر بحركة فيمين لحقوق المرأة ميدان سان بيتر بالفاتيكان أثناء تلاوة الباب فرانسيس لصلوات الأحد.
شاهد: ناشطة عارية الصدر تقتحم الفاتيكان خلال صلوات البابا
شاهد: ناشطة عارية الصدر تقتحم الفاتيكان خلال صلوات البابا
وقال الموقع الإلكتروني للحركة إن الناشطة سعت لاستغلال ذكرى اليوم العالمي للمرأة لتروّج لحقوق المرأة في إرضاع أطفالها بالأماكن العامة.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الناشطة قبل أن تؤخذ إلى قسم للشرطة بالقرب من الميدان.
وكانت ناشطة أخرى بنفس حركة فيمين قد حاولت خطف تمثال للسيد المسيح من ميدان سان بيتر بديسمبر-كانون الأول العام الماضي إلا ان قوات الشرطة أوقفتها أثناء انتزاعها التمثال من موقعه.
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