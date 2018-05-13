هاميلتون يفوز بسباق إسبانيا وفيتل في المركز الرابع

وحسم السائق البريطاني، الذي يتفوق على منافسه سائق فيراري بفارق أربع نقاط بعد أربعة سباقات، التجارب التأهيلية في آخر لفتين على حلبة كتالونيا لينتزع المركز الأول بزمن قدره دقيقة واحدة و16.173 ثانية.

انتزع لويس هاميلتون بطل العالم وسائق مرسيدس مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في فورمولا 1 ‬يوم السبت ليحرم سيباستيان فيتل من سعيه للانطلاق من المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

وحل زميله في فريق مرسيدس السائق الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.213 ثانية متفوقا على فيتل.

وقال هاميلتون الذي حصد مركز أول المنطلقين لآخر مرة في السباق الافتتاحي في استراليا "كنت بحاجة إلى مركز أول المنطلقين. لم انطلق من المقدمة منذ فترة. مرسيدس حصد المركزين الأول والثاني".

وأضاف "كان من المهم بالنسبة لي أن أعود إلى موقف جيد في التجارب التأهيلية فهي في المعتاد نقطة قوة لي".

وكان زمن بطل العالم أربع مرات، على حلبة ذات طبقة أسفلت جديدة أكثر نعومة من العام الماضي، أسرع بنحو ثلاث ثوان عن رقم 2017 البالغ دقيقة واحدة و19.149 ثانية.

وحصد السائق البريطاني مركز أول المنطلقين ثلاث مرات على التوالي في إسبانيا والرابعة في آخر خمسة أعوام.

وهذه هي المرة 74 التي يحصد فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين في مسيرته وجاءت على حلبة يملك فيها المنطلق من الصدارة أفضلية كبيرة.

وجاء كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الرابع وخلفه سائقي رد بول ماكس فرستابن ودانييل ريتشياردو في المركزين الخامس والسادس في سباقهما الأول منذ اصطدامهما معا في أذربيجان قبل أسبوعين.

وقال فيتل "كنت سعيدا بلفتي... شعرت براحة. نظرت إلى النتائج ولم أر اسمي في قمتها لكننا كنا نتوقع أن يكون مرسيدس أقوى هنا لذا سنرى ماذا سيحدث غدا".

وتأهل الدنمركي كيفن ماجنوسن سائق هاس في المركز السابع أمام الإسبانيين فرناندو الونسو سائق مكلارين وكارلوس ساينز سائق رينو.

وهذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها ساينز في التجارب التأهيلية على زميله الألماني نيكو هولكنبرج هذا الموسم ليصبح الونسو هو السائق الوحيد المتفوق تماما على زميله ستوفل فاندورنه في التجارب التأهيلية للسباقات الخمسة.

كما أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها مكلارين، المدعوم بمحركات رينو وباستخدام مقدمة وجناح أمامي جديد للسيارة، الفترة الأخيرة للتجارب التأهيلية.

وقال الونسو "فرق المقدمة ما زالت بعيدة عنا لذا فنحن بحاجة لتقليص هذه الفجوة لكني سعيد بكل التحديثات التي جلبناها هنا وتبدو أنها تعمل بكفاءة كما توقعنا.

"نحن بحاجة إلى أجزاء جديدة في أسرع وقت والاستمرار في هذا الاتجاه".

واحتل الفرنسي رومان جروجان المركز العاشر مع هاس.

ولم يشارك النيوزيلندي بريندون هارتلي سائق تورو روسو في التجارب التأهيلية بعد حادث كبير في التجارب الحرة الأخيرة.

وقال هارتلي "سأنام جيدا وأعود غدا أكثر حيوية. يمكن أن يحدث أي شيء".

وساعد غيابه على تفادي وليامز البطل السابق المزيد من الإحراج إذ سينطلق الروسي سيرجي سيروتكين والكندي لانس سترول من المركزين 18 و19 على الترتيب.

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