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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس

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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس

مئات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس
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قبل يومين من إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة وفي الذكرى 51 لاحتلال إسرائيل مدينة القدس الشرقية، اقتحم مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، بعد أن وفرت لهم قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية الكاملة بحسب وكالة الأناضول، كما تأتي الاقتحامات عشية افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. وقد رفع المستوطنون العلم الإسرائيلي قبالة قبة الصخرة المشرفة، كما أدوا صلوات تلمودية أمام أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقد جرت صدامات بين موظفين في الوقف الإسلامي المشرف على الموقع، وعناصر الشرطة الإسرائيلية وفق موقع صحيفة هارتز الإسرائيلي، الذي أشار إلى وجود 900 إسرائيلي دخلوا الموقع، فيما مئات آخرون ظلوا ينتظرون أمام بوابة الدخول.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحام ألفي مستوطن للمسجد الأقصى، ونشرت وسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعية إلى تنظيم مسيرات في شوارع البلدة القديمة لمدينة القدس، وهي مسيرات تعد مستفزة للسكان الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل ضمت ما تبقى من مدينة القدس بعد حرب 1967 إلى أراضيها، بينما يعتبر المجتمع الدولي تلك الخطوة انتهاكا دوليا، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 478 الصادر سنة 1980.

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