إيفانكا ترامب على رأس وفد أمريكي لحضور افتتاح سفارة بلادها في القدس

وصل وفد أمريكي تقوده إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عشية افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات الفلسطينين بصفة خاصة، وتزيد المخاوف من احتمال تصعيد حدة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت إسرائيل ضمت القدس إلى أراضيها بالقوة سنة 1967، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة، ويعتبرون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة بمثابة انتهاك، ينزع المشروعية عن الولايات المتحدة من أن تلعب دور الوسيط كبلد راع للسلام في الشرق الأوسط، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.