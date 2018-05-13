الملاكم الأوكراني فاسيل لوماتشنكو يتوج بلقبه العالمي الثالث

نجا الأوكراني فاسيل لوماتشنكو من السقوط بالضربة القاضية قبل أن يتعافى ويحقق انتصارا في الجولة العاشرة وبنفس الطريقة على منافسه الفنزويلي خورخي ليناريس لينتزع لقب وزن الخفيف من رابطة الملاكمة العالمية في نيويورك يوم السبت.

وسدد ليناريس لكمة بيمناه لمنافسه الأوكراني في الجولة السادسة ليسقط أرضا لكنه نهض سريعا ليثأر ويباغت منافسه بلكمة قوية في جسده قادته للفوز بلقبه العالمي الثالث في ثلاثة أوزان مختلفة.