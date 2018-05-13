بعد فوزه بلقبي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز طبقاً لاستفتاءات رابطتي اللاعبين المحترفين والنقاد، حقق اللاعب المصري محمد صلاح يوم الأحد ثلاثية العام بفوزه بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا المقدمة من قبل الرعاة الرسميين للدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يكمل ثلاثية جوائزه كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يكمل ثلاثية جوائزه كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
وتغلب الجناح المصري لنادي ليفربول البالغ من العمر 25 عاماً على منافسيه البلجيكي كيفين دي بروينه والألماني ليروي ساني وكلاهما يلعبان في صفوف متصدر الدوري مانشستر سيتي بينما يحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة التي حسم سيتي الفوز بلقبها.
ويقضي صلاح موسماً استثنائياً سجل فيه 43 هدفاً خلال 50 مباراة شارك فيها مع فريقه بكافة المسابقات المحلية والقارية منذ انضمامه لليفربول قادماً من روما الإيطالي الصيف الماضي.
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وبالإضافة لمثلث جوائز الأفضل بالدوري الإنجليزي، اختير صلاح كأفضل لاعب بناديه للموسم الحالي بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد قيادته للمنتخب المصري للصعود إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً.
وقاد صلاح ناديه للوصول إلى نهائي دوري أبطال اوروبا الذي سيقام أمام ريال مدريد الإسباني يوم 26 مايو-أيار الجاري.
وبذلك يصبح صلاح أول لاعب عربي وإفريقي يجمع بين الجوائز الثلاث كما أنه اول لاعب يفوز بجائزة الرعاة.
وكان الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي قد فاز بجائزة اختيار رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في العام 2016.