احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز المطربة الإسرائيلية نيتا بارزيلاي بقلب مسابقة اليوروفيجن الموسيقية عن أغنيتها "توي" بتنفيذ رقصة الدجاجة أمام أعين وكاميرات المصورين.
نتنياهو يرقص رقصة الدجاجة احتفالا بفوز إسرائيل بلقب اليوروفيجن
نتنياهو يرقص رقصة الدجاجة احتفالا بفوز إسرائيل بلقب اليوروفيجن
وتم إعلان فوز بارزيلاي باللقب في الساعات الأولى من يوم الأحد بعد منافسة شرسة مع المطرب النمساوي سيزار سامسون والمطربة القبرصية فوريرا إيليني.
وعمت الاحتفالات أرجاء مختلفة من إسرائيل حيث عبر المواطنون عن فخرهم بإنجاز بارزيلاي.
وأقيمت التصفيات النهائية لمسابقة اليورويفيجن لعام 2018 بالعاصمة البرتغالية لشبونة ومن المخطط أن تستضيف القدس نهائيات مسابقة العام المقبل.
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