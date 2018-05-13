شاهد: الثلوج تغطي مناطق بجنوب فرنسا وسط موسم الربيع
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية يوم الأحد تحذيرات للسكان بإقليم ماسيف بجنوب وسط البلاد بسبب التساقط الكثيف للثلوج بالمنطقة.
وبدأ تساقط الثلوج يوم السبت ويستمر حتى نهاية نهار الأحد في وقت من المعتاد أن يسود فيه طقس ربيعي بكافة أرجاء فرنسا.
وساد طقس مائل للبرودة وتساقطت الأمطار على مناطق أخرى بوسط وشمال فرنسا منذ مساء السبت وحتى اليوم التالي.
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