قتلت الشرطة الفرنسية مسلحاً بعدما طعن شخصاً فقتله، كما طعن أربعة أشخاص آخرين مساء السبت وسط العاصمة باريس. وبحسب فرانس برس فإن المهاجم من موالي الشيشان سنة 1997، وقد وضع والداه رهن الإيقاف التحفظي وفق مصدر قضائي. وقد تبنى الهجوم تنظيم داعش بحسب وكالة فرنس برس للأنباء.
مقتل شخص على الأقل خلال عملية طعن مارة في باريس والشرطة تقتل المهاجم
مقتل شخص على الأقل خلال عملية طعن مارة في باريس والشرطة تقتل المهاجم
وغرد الصحفي الفرنسي شارل بيليجرين على موقع تويتر قائلاً إنه كان في طريقه للخروج من عرض كوميدي بالقرب من مقر دار الأوبرا قبل سماعه صفارات الإنذار وطلقات نيران أفراد الشرطة بالمنطقة.
وأضاف: "تحدثت مع شهود عيان أخبروني بوجود شخص طعن عدة أشخاص بشكل عشوائي".
وقالت شاهدة عيان تدعى فيونا زانيتي: "كنت بمطعم بشارع سان أوجستين بالدائرة الثانية بباريس، ذعر بين الحشود ودماء. رجل يحمل سكيناً والناس يصرخون. ابتعدوا عن المنطقة بقدر الإمكان".