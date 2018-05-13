كسر اللاعب المصري بنادي ليفربول محمد صلاح الرقم القياسي لتسجيل أكبر عدد من الأهداف بموسم واحد بالدوري الإنجليزي بعد تسجيله الهدف رقم 32 ضد نادي برايتون آند هوف آلبيون يوم الأحد.
محمد صلاح يكسر الرقم القياسي لهدافي الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يكسر الرقم القياسي لهدافي الدوري الإنجليزي
وبذلك يصبح صلاح أول لاعب يتخطى حاجز 31 هدفاً في موسم يتخلله 38 مباراة لكل فريق بعد أن كان الرقم السابق مسجلاً باسم ثلاثة لاعبين هم الإنجليزي آلان شيرر والأوروغواياني لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو مناصفة.
وزاد اللاعب حصته من الأهداف مع ليفربول هذا الموسم لتصل إلى 44 هدفاً في 51 مباراة بجميع المسابقات المحلية والدولية هذا الموسم.
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