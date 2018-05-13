مقتل 9 أشخاص في تفجيرات انتحارية بثلاث كنائس في إندونيسيا

قال مسؤولون أمنيون في إندونيسيا إن مفجرين انتحاريين يًشتبه بأنهم من جماعة تستوحي أفكارها من تنظيم داعش، قتلوا ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصابوا 40 آخرين، في هجمات على مسيحيين أثناء حضورهم قداس صباح الأحد في ثلاث كنائس في مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا. وقال فرانس بارونج مانجيرا المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية، إن التفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وإن ما لا يقل عن 40 شخصا نُقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اشتعال النار في إحدى الكنائس مع تصاعد دخان أسود كثيف. وسُمع دوي انفجار ضخم بعد ساعات من هذه الهجمات قال مانجيرا إن فريقا من خبراء المفرقعات فكك قنبلة كانت متبقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.