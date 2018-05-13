الإمارات واجتماع أوبك القادم التركيز سينصب على المخزونات ولا على العقوبات

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الأحد إن أوبك ستركز على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط خلال اجتماعها القادم أكثر من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة بحق إيران على الإمدادات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستنحسب من الاتفاق النووي مع إيران وستعيد فرض عقوبات على ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك.