سباق للعدو ميدانه أعلى ناطحة سحاب في سيول

شارك حوالي 1500 عداء من مختلف أنحاء العالم في سباق للعدو، تم خلاله صعود 123 طابقا لبرج "لوت" العالمي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، والذي يبلغ ارتفاعه 555 مترا، وهو أعلى مبنى في كوريا الجنوبية.
وشارك في السباق هواة أيضا، من بينهم رجل مطافئ ومجموعة محترفة تعد أكثر من عشرين فردا في السباق العمودي للبرج، الذي يوجد فيه 2917 درجا، وهذه هي المرة الثانية التي ينظم فيه في المكان ذاته سباق من هذا النوع.
وقد فاز في صنف الرجال البولندي بيوتر لابودزنسكي، الذي أعرب عن سعادته لأنه أحرز وقتا أفضل من السنة الماضية، فيما فازت في صنف النساء الأسترالية سوزي ولشام، التي استطاعت أن تتحكم في سرعتها وتفرض نسقا يساعدها على المحافظة على طاقتها، والبقاء متقدمة على بقية منافسيها في آن واحد.
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