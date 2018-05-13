المثليون و ثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا في كوبا يطالبون بحقوقهم
شارك نشطاء من المثليين و ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا في استعراض عبر شوارع العاصمة الكوبية هافانا، مطالبين بتقنين زواج المثليين والحصول على حقوق متساوية، بعد أن تعرضوا لممارسات قمعية زمن الحكومة الشيوعية.
وتقود ابنة الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو الحركة ، من أجل تيسير قبول هذه الفئة في المجتمع. ويريد النشطاء أن تنقح الحكومة قوانين البلاد، خلال اجتماع الجمعية الوطنية بعد نحو شهرين. من جانبه لم يشر الرئس الكوبي الجديد ميغيل دياز إذا كان سيؤيد تعديلا كهذا أم لا.