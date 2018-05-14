على خلفية انتمائهم لجماعة "غولن".. تركيا توقف 72 ضابطاً

أوقفت السلطات التركية الإثنين 72 ضابطاً غالبيتهم متواجدين في أنقرة، على خلفية الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن المتواجد في الولايات المتحدة، والذي وُجِهت له تهمة محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تم إصدار مذكرات توقيف بحق الضباط وأن 25 منهم، لا يزالون في مهامهم.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت خلال الشهر الجاري مئات العسكريين من بينهم 200 ضابطاً، بعضهم يعمل في القوات الجوية.
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وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، قامت بعدها السلطات باعتقال 50 ألف شخص وتسريح 110 ألف شخص من وظائفهم العامة، أو قوات الجيش.
وأعلنت تركيا حالة الطوارئ وشنت حملة قمع ضخمة عقب الانقلاب، نتج عنها اعتقال 50 ألف شخص وتسريح أكثر من 110 ألف شخص من وظائفهم العامة، بما في ذلك عناصر من الجيش.