الظواهري يعلن أن تل أبيب "أرض إسلامية" أيضا

قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بُث عشية افتتاح الولايات المتحدة لسفارتها في القدس إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا. وأضاف الظواهري في رسالته التي استغرقت أربع دقائق و43 ثانية ان "كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلي بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل".
وواصل الظواهري قائلا "أقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود".
ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل بشكل فوري.
وكانت آخر رسالة عامة بعث بها الظواهري في فبراير/ شباط عندما دعا المصريين إلى إسقاط نظام الحكم قبل انتخابات الرئاسة في مارس/ آذار والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.
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تواصل الاستعدادات النهائية لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس
إيفانكا ترامب على رأس وفد أمريكي لحضور افتتاح سفارة بلادها في القدس
وانتهت الولايات المتحدة من الاستعدادات الخاصة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في احتفال من المقرر إقامته الاثنين.
ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار قال إنه أوفى من خلاله بتعهدات سياسية أعلنها الساسة في واشنطن على مدار عقود وأضفى الصبغة الرسمية على الواقع على الأرض.
وثار غضب الفلسطينيين من تغيير ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.