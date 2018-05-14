الصدر يتقدم الانتخابات البرلمانية والعبادي والمالكي يتراجعان

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأحد أن قائمة مقتدى الصدر أحرزت تقدما في الانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، واعتبرت المفوضية أن هذه النتيجة تعتبر عودة مفاجئة لرجل الدين الشيعي بعد أن همشته إيران ومن تدعمهم في العراق.

وبعد فرز حوالي 95 بالمئة من الأصوات في 10 محافظات من أصل 18، احتلت كتلة هادي العامري قائد ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من طرف إيران المركز الثاني .