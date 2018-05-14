يبحث حراس الحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية عن دب منذ صباح الاثنين بعد أن هاجم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وحاول سحبها من حديقة منزلها.
دب يهاجم طفلة في بيتها بولاية كولورادو
دب يهاجم طفلة في بيتها بولاية كولورادو
ووقع الهجوم في الساعة 2:30 صباحاً تقريباً يوم الأحد حينما خرجت الطفلة بعد أن سمعت ضوضاء اعتقدت أن كلبها أحدثها.
وسمعت والدة الطفلة صراخا. وذكرت وكالة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان "حينما خرجت لتحري الأمر شاهدت دبا أسود ضخما يسحب ابنتها".
وقال مسؤولون إن الدب ترك الطفلة بعدما صرخت فيه الأم.
وذكر تلفزيون (كيه.كيه.سي.أو) التابع (لإن بي.سي) إن الطفلة التي لم يكشف عن اسمها كانت في حالة طيبة صباح الاثنين.
وقال مايك بوراس المتحدث باسم المنطقة الشمالية الغربية في وكالة المتنزهات والحياة البرية "يبحث الحراس بكل دأب عن الدب وسيواصلون البحث خلال الليل وإلى أن ينتهي الأمر".
وأضاف أن الحراس يستخدمون كلاب الصيد في تتبع الدب الذي سيقتل حال العثور عليه.
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