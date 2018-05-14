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الشرطة الأفغانية: أنباء عن انفجار بالعاصمة كابول (رويترز)

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الشرطة الأفغانية: أنباء عن انفجار بالعاصمة كابول (رويترز)

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في حالة تأهب أثناء انفجارات ومعارك مع مسلحين
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رويترز
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قال مسؤول في الشرطة الأفغانية، الاثنين، إن انفجارا وقع في العاصمة كابول، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت الشرطة أنها تتحرى سبب الانفجار والخسائر الناجمة عنه.

وسبق هذا الانفجار عدة تفجيرات في المدينة.

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