طائرة صينية تضطر للهبوط بعد انفصال زجاجها الأمامي

أضطرت طائرة صينية تابعة لخطوط طيران سيتشوان للهبوط اضطراريا الإثنين 14 مايو / أيار بمدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد بعد أن انفصال زجاج الجانب الأيمن من قمرة القيادة.
ونفت الإدارة تعرض أياً من الركاب لأضرار، لكنها أشارت إلى تعرض الطيار الذي كان يجلس في المقعد الأيمن بخدوش والتواء، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الطاقم أثناء عملية الهبوط.
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الوكالة التي تكتمت على ذكر أسباب انفصال الزجاج، أشارت إلى أن طائرة الرحلة 3 يو 8633 التابعة لخطوط طيران سيتشوان أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح الاثنين وكانت في طريقها إلى مدينة لاسا عاصمة التبت.
وذكر موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني أن الطائرة كانت من طراز إيرباص إيه 319. وقالت متحدثة باسم إيرباص إن الشركة ستقدم كل الدعم الضروري بناء على طلب إدارة الطيران المدني الصينية وخطوط طيران سيتشوان.
من جهتها أكدت شركة طيران "سيتشوان" عبر حسابها الرسمي على موقع "ويبو" إن الطائرة أصيبت "بعطل فني" لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
ونشرت صحيفة (تشنغدو إكونوميك ديلي) التابعة للحكومة صورا للطائرة دون إحدى نوافذ قمرة القيادة كما بدت أضرار في أجهزة التحكم في قمرة القيادة.
وتقع حوادث تصدع الزجاج الأمامي للطائرات من حين لآخر بسبب الطيور أو البرق لكن انفصال زجاج أمامي تماما عن طائرة أمر نادر الحدوث.