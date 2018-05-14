كشف مدبرالمنتخب مصري لكرة القدم، الأرجنتيني هكتور كوبر عن خططه لكيفية استثمار مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح بطريقة فعالة في كأس العالم.
مدرب المنتخب المصري يكشف عن خططه لمحمد صلاح في كأس العالم
مدرب المنتخب المصري يكشف عن خططه لمحمد صلاح في كأس العالم
وقال كوبر في مؤتمر صحفي"سنحاول الاستفادة من محمد صلاح ضمن تشكيلة المنتخب المصري. لقد درست التكتيكات المختلفة، وأعتقد أنه سيكون لاعبا مهما في المنتخب، سأحاول وضعه في مكانه الصحيح بين رفاقه المصريين".
صلاح جزء من فريق ليفربول المتميز
وأرجع مدرب المنتخب المصري قدرات صلاح الكروية إلى مهارات فريقه الحالي وقال: "لن أقول إذا كان المنتخب المصري أسوأ أم أفضل بل سأقول إنه مختلف عن ليفربول، السر ليس في صلاح فقط، بل في أهمية كل عنصر من عناصر الفريق، صلاح لاعب مميز جدا ولقد تحسن أدائه كثيرا، ولكننا لم نصل إلى كأس العالم فقط لأن صلاح معنا بل وصلنا أيضا لأن الفريق بأكمله فريق جيد جدا وقد ساعد في الوصول إلى كأس العالم".
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