الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يرقصون الفلامنكو أيضا

أسس الراقص والمدرب خوسيه غالان مؤسسة متميزة للفلامنكو في عام 2010، جمع فيها الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والسليمين جسديا.
أبرز أهداف المؤسسة، هو استخدام فن الفلامنكو كأداة للاندماج الاجتماعي ومصدر تعليمي. وتنظم المؤسسة ورشات عمل ودورات للأشخاص من مختلف المؤسسات مثل المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين وجمعية إشبيلية للمتضررين من إصابات الدماغ المكتسبة.
‘Clases de flamenco para discapacitados’. Nuestra alumna del #MásterTv
TatianaTorres93</a> nos cuenta en <a href="https://twitter.com/hashtag/tENdencias?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tENdencias</a> el proyecto del bailaor sevillano José Galán.<br><br>--} <a href="https://t.co/IHC3AbsJIY">https://t.co/IHC3AbsJIY</a> <a href="https://t.co/00USalujSn">pic.twitter.com/00USalujSn</a></p>— Escuela de Negocios (ENCamaraSevilla) 24 avril 2018
راقص ومدرب فلامينكو – خوسيه غالان، يقول:
“هدفي من المؤسسة وورشات العمل، أن أجعل من رقص الفلامنكو مادة ممكنة لجميع أنواع الناس، وبالطبع، أن أرفد هذا الفن بشيء مختلف وجديد.”