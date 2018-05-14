وزير الخارجية الإيراني: موسكو وطهران ستفعلان كل شيء لإنقاذ الاتفاق النووي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله الاثنين، إن روسيا أكدت استعدادها لاحترام الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.
ونقل عن ظريف قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، إن روسيا وإيران ستفعلان كل شيء لإنقاذ الاتفاق الذي أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي انسحابها منه.
كما نقلت وكالة "فاس" الإيرانية عن ظريف قوله: "إن توازن الاتفاق النووي قد تغير عقب خروج الولايات المتحدة".
كما أشار ظريف إلى أنه "بعد الانسحاب الأمريكي الرسمي من الاتفاق النووي، قررنا إعطاء فرصة للدبلوماسية".
وأضاف: "إن الاتفاق يقوم على توازن مصالح الاطراف أيران وأوروبا وأميركا، وفي الوضع الجديد يجب النظر، كيف يمكن أن يلبي مصالح الشعب الإيراني".
كما قال وزير الخارجية: "إن طهران تسعى من خلال التباحث مع روسيا والصين والترويكا الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) للحصول على ضمانات لصون مصالح إيران".
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