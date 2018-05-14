شاهد: منظمة "السلام الآن" تدعو إلى "فتح سفارتين أمريكتين في القدس"
قبل ساعات من بدء حفل افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، أعرب إسرائيليون على جانبي الانقسام السياسي، الاثنين، عن آراء قوية بشأن هذه الخطوة.
من جانبهم، حاول ناشطون من منظمة "السلام الآن" غير الحكومية، التي تدعو إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رفع لافتة تدعو إلى وجود سفارتين أمريكيتين في المدينة المتنازع عليها.
وكتب على لافتة "السلام الآن" التي قامت الشرطة لاحقا بإزالتها: "سفارتان في القدس هي المصلحة الإسرائيلية الحقيقية"، لكن متظاهرين آخرين ألقوا باللوم على الجماعة في محاولتهم "تدمير إسرائيل".
وافتتحت الولايات المتحدة رسميا السفارة في القدس، اليوم الاثنين، فيما شارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات جماهيرية على طول حدود غزة لإدانة هذه الخطوة، ومحاولة كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر منذ أكثر من عشر سنوات على الأراضي الخاضعة لحماس.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة بلغ أكثر من 40 شخصا.