شاهد: إيفانكا ترامب تفتتح سفارة بلادها في القدس

أزاحت وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ومستشارة البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، الستار عن حجر أساس سفارة الولايات المتحدة في القدس، الإثنين، خلال احتفال رسمي أقيم بهذه المناسبة.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالة مسجلة بُثت خلال حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس: "مبروك ، لقد مضى وقت طويل".
وحققت خطوة الولايات المتحدة تعهدا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى اعترف بالمدينة المقدسة كعاصمة لإسرائيل، ولكنه أثار غضب الفلسطينيين، وانتقدته العديد من الحكومات.
من جهة أخرى، وعلى حدود غزة، قتل ما لا يقل عن 40 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في أحدث حلقة من سلسلة الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى"، حسبما قال مسؤولو الصحة.
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وكان اعتراف ترامب بالقدس المتنازع عليها كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول قد أثار غضب الفلسطينيين، الذين قالوا إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على العمل كوسيط نزيه في أي عملية سلام مع إسرائيل.
وينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية كعاصمة لدولة يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فيما تعتبر إسرائيل كل المدينة، بما في ذلك القطاع الشرقي الذي استولت عليه في حرب عام 1967 وضمته، "عاصمة أبدية وغير قابلة للتجزئة"، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.