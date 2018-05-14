ليبيا تسلم جثث 20 مسيحيا مصريا ذبحهم تنظيم داعش

أعلن مسؤول أمني ليبي الإثنين 14 مايو/ أيارعن إعادة 20 جثة لمصريين كانوا قد قتلوا في العام 2015 على يد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية.

الجثث العشرين تعود لمصريين مسيحيين أعدمهم التنظيم في فبراير/ شباط 2015 ونشر تسجيلاً مصوراً مؤلما لطريقة إعدامهم، حيث تم قطع رؤوسهم وهم مغمضي الأعين، ليتم العثور عليهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن تمت استعادة المنطقة التي دفنوا فيها من قبضة التنظيم.

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ونقلت وكالة رويترز عن مصدر ان الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة في غرب ليبيا إلى مصر وأضاف أن أحد الضحايا من غانا. وقُتل 21 شخصا في المجمل خلال الواقعة.