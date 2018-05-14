في افتتاح السفارة الاميركية نتنياهو يعتبر "القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل"

وفي هذه الكلمة قال للرئيس الاميركي دونالد ترامب "ترامب من خلال اعترافك بالتاريخ، صنعت التاريخ" واضاف قائلاً له "يمكن بناء السلام على الحقيقة والحقيقة هي أن القدس كانت دوماً وستبقى عاصمة الشعب اليهودي وعاصمة الدولة اليهودية".

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لشجاعته" على الوفاء بوعده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

كما توجه نتيناهو الى السفير الاميركي فريدمان قائلاً "لقد حظيت بفرصة كونك أول سفير اميركي يخدم بلاده من القدس".

كما قال لايفانكا ترامب وجاريد كوشنير وهما ابنة وصهر الرئيس الاميركي ترامب "حضوركما هنا اليوم هو دليل على أهمية هذه المناسبة، ليس فقط لإدارة ترامب وانما بالنسبة اليكما شخصياً من أجل السعي لتحقيق السلام".

خريطة موقع السفارة الاميركية في القدس

وكالة رويترز للأنباء نشرت هذه الخريطة لموقع السفارة الاميركية في القدس. وفي هذه الخريطة يظهر تقاطع الموقع الجديد للسفارة والقنصلية الاميركية مع خطوط اتفاقية الهدنة التاريخية لعام 1949.

موقع السفارة الاميركية في القدس رويترز

إضافة للشخصيات الرسمية الاميركية، فقد شارك جنود من مشاة البحرية الاميركية في هذه المراسم.

للرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين كانت كلمة أيضاً في هذه المناسبة التي وصفها المراقبون والمحللون "بالمفصلية" في عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

كلمة مسجلة لترامب

الرئيس الاميركي ترامب ألقى كلمة مسجلة في مكتبه في واشنطن. كما القت ابنته ايفانكا ترامب كلمة بعد ان ازاح وزير الخزانة الاميركي ستيف منوشن الستار عن اللوحة التذكارية التي وضعت عند مدخل السفارة.

وفي كلمته أكد ترامب أنه "ما زال ملتزماً بالسلام بين اسرائيل والفلسطينيين". وأضاف "أملنا الاكبر هو السلام". ورغم ان القرار الذي اتخذه قد اثار تنديدات واسعة لكنه قال إن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماماً بتسهيل اتفاق سلام دائم... ستظل الولايات المتحدة صديقاً عظيماً لإسرائيل وشريكاً في قضية الحرية والسلام".

وفي تغيريدة له، اشار ترامب الى ان هذا اليوم هو "يوم كبير لاسرائيل".

السفير الاميركي فريدمان

السفير الاميركي دافيد فريدمان الذي أعلن افتتاح سفارة بلاده أشار الى أن بلاده كانت أول بلد يعترف باسرائيل قبل سبعين عاماً، "وها هي اليوم أول بلد ينقل سفارته الى القدس".

بدء وصول الوفود المدعوة لحفل الافتتاح

الاحتفال بافتتاح السفارة الاميركية في القدس بدأ عند تمام الساعة الثالثة من بعض الظهر بتوقيت فرنسا، بعد وصول كافة الوفود المدعوة اليه، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وابنة الرئيس الاميركي ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي.

منظمة التحرير تعلن الاضراب العام الثلاثاء

وفي هذا الوقت، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الاضراب العام يوم غد الثلاثاء في الضفة الغربية وقطاع غزة كرد على مقتل الفلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال احتجاج على الحدود مع قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله إن المنظمة أعلنت عن "إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الاثنين في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي".

منع حافلة من الوصول الى السفارة

وفي الوقت التي تستمر فيه عملية قمع الفلسطينيين الغاضبين في قطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي، استمر احتفال افتتاح السفارة الاميركية.

الشرطة العسكرية الاسرائيلية منعت حافلة تقل فلسطنيين غاضبين من القدس الشرقية الى افتتاح السفارة الاميركية.

الظروف المترافقة مع تدشين السفارة الاميركية

تتزامن هذه المناسبة التي هلّل لها الاسرائيليون مع ذكرى يوم نكبة فلسطين. في هذه الذكرى سقط عدد كبير من القتلى ومئات الجرحى.

افتتاح هذه السفارة شكل تنفيذاً لأحد الوعود المثيرة للجدل التي قطعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي لاقت تنديدات دولية وسخطاً فلسطينياً ما ادى لتصاعد التوتر في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية قبل التدشين وبالتزامن معه.

وكانت اسرائيل قد قالت إن كل الدول التي لديها بعثات دبلوماسية وعددها 86 تلقت دعوة لحضور تلك المناسبة وإن 33 أكدت الحضور. ومن بين الذين حضروا اللقاء مندوبون من جواتيمالا وباراجواي، اللتين ستفتتحان سفارتيهما في القدس هذا الشهر.