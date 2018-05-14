تغطية مباشرة لمراسم افتتاح السفارة الاميركية في القدس وسط تنديدات عربية ودولية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله إن المنظمة أعلنت عن "إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الاثنين في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي".

السفير الاميركي دافيد فريدمان الذي أعلن افتتاح سفارة بلاده أشار الى ان بلاده كانت أول بلد يعترف باسرائيل قبل سبعين عاماً، "وها هي اليوم أول بلد ينقل سفارته الى القدس".

الرئيس الاميركي ترامب ألقى كلمة مسجلة في مكتبه في واشنطن. كما القت ابنته ايفانكا ترامب كلمة بعد ان ازاح وزير الخزانة الاميركي ستيف منوشن الستار عن اللوحة التذكارية التي وضعت عند مدخل السفارة.

وفي كلمته أكد ترامب أنه "ما زال ملتزماً بالسلام بين اسرائيل والفلسطينيين". وأضاف "أملنا الاكبر هو السلام". ورغم ان القرار الذي اتخذه قد اثار تنديدات واسعة لكنه قال إن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم... ستظل الولايات المتحدة صديقاً عظيماً لإسرائيل وشريكاً في قضية الحرية والسلام".

وفي تغيريدة له، اشار ترامب الى ان هذا اليوم هو "يوم كبير لاسرائيل".

وفي الوقت التي تستمر فيه عملية قمع الفلسطينيين الغاضبين في قطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي، استمر احتفال افتتاح السفارة الاميركية.

الشرطة العسكرية الاسرائيلية منعت حافلة تقل فلسطنيين غاضبين من القدس الشرقية الى افتتاح السفارة الاميركية.

تتزامن هذه المناسبة التي هلل لها الاسرائيليون مع ذكرى يوم نكبة فلسطين. في هذه الذكرى سقط قرابة 37 قتيلاً ومئات الجرحى.

افتتاح هذه السفارة شكل تنفيذاً لأحد الوعود المثيرة للجدل التي قطعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي لاقت تنديدات دولية وسخطاً فلسطينياً.

الاحتفال بافتتاح السفارة الاميركية في القدس بدأ عند تمام الساعة الثالثة من بعض الظهر بتوقيت فرنسا، بعد وصول كافة الوفود المدعوة اليه، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وابنة الرئيس الاميركي ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي.

تصاعد التوتر يوم الاثنين في القدس وغزة والضفة الغربية قبل مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس رسميا.

في اليوم الذي يشهد مراسم الافتتاح الرسمي للسفارة الأمريكية في القدس تصاعد التوتر في المدينة بالإضافة إلى غزة والضفة الغربية.

وعبر إسرائيليون عن سعادتهم بالخطوة ومنهم ريتشل شيبتر.

ودشنت إسرائيل الأحد الاحتفالات بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في تحرك سلط غياب معظم السفراء الأجانب عنه الضوء على مخالفته للإجماع العالمي.

وفي كلمته أمام شخصيات بارزة، منها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وإيفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول الأخرى على أن تحذو حذو واشنطن.

وقالت إسرائيل إن كل الدول التي لديها بعثات دبلوماسية وعددها 86 تلقت دعوة لحضور تلك المناسبة وإن 33 أكدت الحضور. ومن بين الذين حضروا اللقاء مندوبون من جواتيمالا وباراجواي، اللتين ستفتتحان سفارتيهما في القدس هذا الشهر.