الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة يحتجون ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

خرج حوالي مائة فلسطيني في مسيرة في مخيم برج البراجنة في بيروت، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما تأتي المسيرة الاحتجاجية تزامنا مع الحراك الفلسطيني المستمر منذ أيام، تمهيدا لمسيرات كبرى في الذكرى السبعين للعودة، الموافق ليوم الثلاثاء 15 من أيار/مايو، فرغم مضي سبعة عقود على التهجير القسري لمئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم يوم قامت دولة إسرائيل سنة 1948، فإن هؤلاء يصرون على حقهم في العودة.

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