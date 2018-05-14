الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة يحتجون ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

خرج حوالي مائة فلسطيني في مسيرة في مخيم برج البراجنة في بيروت، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما تأتي المسيرة الاحتجاجية تزامنا مع الحراك الفلسطيني المستمر منذ أيام، تمهيدا لمسيرات كبرى في الذكرى السبعين للعودة، الموافق ليوم الثلاثاء 15 من أيار/مايو، فرغم مضي سبعة عقود على التهجير القسري لمئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم يوم قامت دولة إسرائيل سنة 1948، فإن هؤلاء يصرون على حقهم في العودة.
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ويأتي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وافتتاحها يوم الاثنين وسط تنديد فلسطيني وعربي.
ويعتبر مخيم برج البراجنة الفلسطيني من أقدم المخيمات الفلسطينة في لبنان، إذ أقيم سنة 1948، لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من الجليل في شمال فلسطين، وتبلغ مساحته واحد كلم مربع، وهو يكتظ بساكنيه الذين يتجاوز عددهم 16 ألف نسمة وفق إحصاء لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا ) في الشرق الأدنى.
وبحسب الأنروا فإن المخيم عانى طويلا من ظروف الحياة السيئة، ومعظم سكانه يعملون كعمال عرضيين، ويأمل الكثيرون في المخيم في العودة يوما ما إلى ديارهم.