بوتين يلتقي رئيس الوزراء الهندي في سوتشي الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مدينة سوتشي الروسية في 21 أيار/مايو الجاري.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها أن زيارة مودي تأتي بناء على دعوة الرئيس الروسي، كما اعتبرت أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية وتعزيز العلاقات الاستراتيجة بين روسيا والهند كما سيبحثان أولويات التنمية الوطنية للبلدين.
وجاء في التصريح أن هذه الزيارة غير الرسمية تأتي استمراراً لتقليد المشاورات الدائمة بين البلدين بشكل منتظم وعلى أعلى المستويات.