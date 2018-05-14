التزمت أغلب بلدان العالم الصمت إزاء اعلان دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ورصدت الإحصائيات ردود أفعال جميع دول العالم.
ما هي الدول التي عارضت اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ؟
ما هي الدول التي عارضت اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ؟
على سبيل المثال، عارضت جمهورية مصر العربية القرار ونددت بتداعياته الخطيرة على خطة السلام في منطقة الشرق الأوسط.
كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه للقرار.
ورفضت كل من ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، المغرب، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سوريا، تركيا، بريطانيا، وأخيرا الفاتيكان القرار الذي أغضب العالم العربي والإسلامي. حتى الآن لن تؤيد أي دولة في العالم القرار فيما عدا إسرائيل نفسها.
أنظر الخريطة التوضيحية والتي تظهر فيها الدول المعترضة على قرار ترامب باللون الاحمر، والدول المؤيدة للقرار باللون الازرق.