انظروا كيف يتسلى الروس بانتظار كأس العالم في كرة القدم
مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم في كرة القدم والتي ستجري في روسيا، يستغل مواطنو هذا البلد المضيف الحدث للتسلية والمرح. من بين الوسائل التي تجلب لهم هذه التسلية هو لعب كرة القدم مرتدين كرات هوائية تمنع اصابتهم بالأذى لدى وقوعهم على الأرض. فهذه الكرات الهوائية تمنعهم ايضاً من اللعب بسهولة.
هذه الطريقة في اللعب انطلقت اولاً في النرويج، وأكثر ما يثير اعجاب اللاعبين بها هو ارتطامهم ببعضهم البعض دون تعرضهم للآلام وقد تناسى بعضهم أن ادخال الكرة في المرمى هو الهدف الرئيسي لهم.