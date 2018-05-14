عاجل

عاجل

المملكة العربية السعودية

إقصاء حكم سعودي مدى الحياة وشطب اسمه من قائمة كأس العالم

تقرأ الآن:

إقصاء حكم سعودي مدى الحياة وشطب اسمه من قائمة كأس العالم

إقصاء حكم سعودي مدى الحياة وشطب اسمه من قائمة كأس العالم
حجم النص Aa Aa

استبعد الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم فهد المرداسي مدى الحياة من مهامه، وجرى تحويله إلى لمباحث الإدارية للتحقيق معه، إلى جانب شطب اسمه من قائمة كأس العالم، بعد أن اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المرداسي البالغ من العمر 32 سنة، ليكون من بين حكام نهائيات روسيا 2018.

للمزيد على يورونيوز:

تنديد أممي "بالقتل في غزة"

ما هي الدول التي عارضت اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ؟

شاهد: سعوديات يقدن سيارات قبل شهر من سريان قرار رفع الحظر

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن المرداسي اعترف بتدخله للتلاعب بنتيجة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لفائدة أحد الناديين. ويبدو أن أحد رؤساء الأندية وفق صحيفة سعودية قد أبلغ رئيس الهيئة الرياضية السعودية بأن المرداسي تلقى رشى في ثلاث مناسبات.

وقال الاتحاد السعودي إن المرداسي اتصل بمسؤول أحد الناديين المشاركين في نهائي كأس الملك الذي جرى قبل يوم أمس السبت، وطلب منه خلال رسالة نصية مالا، مقابل مساعدته في أن يرجح كفة النادي للفوز بالمباراة.

وقد جرت مباراة الكأس النهائية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بين الاتحاد والفيصلي، وفاز الاتحاد بالكأس بعد تمديد الوقت، وحكم المباراة الانجليزي مارك غلاتنبوغ.