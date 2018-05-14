إقصاء حكم سعودي مدى الحياة وشطب اسمه من قائمة كأس العالم

استبعد الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم فهد المرداسي مدى الحياة من مهامه، وجرى تحويله إلى لمباحث الإدارية للتحقيق معه، إلى جانب شطب اسمه من قائمة كأس العالم، بعد أن اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المرداسي البالغ من العمر 32 سنة، ليكون من بين حكام نهائيات روسيا 2018.
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وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن المرداسي اعترف بتدخله للتلاعب بنتيجة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لفائدة أحد الناديين. ويبدو أن أحد رؤساء الأندية وفق صحيفة سعودية قد أبلغ رئيس الهيئة الرياضية السعودية بأن المرداسي تلقى رشى في ثلاث مناسبات.