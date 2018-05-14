أعلن دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل, وذلك لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار "غير القانوني" لنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار "غير القانوني" لنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس