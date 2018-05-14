قال التلفزيون العراقي إن طائرات حربية عراقية قصفت الاثنين، مقر قيادة ودعم لوجستي تباع لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
التلفزيون العراقي: السلاح الجوي العراقي يدمر مقر قيادة ودعم لوجيستي للدولة الإسلامية في سوريا
التلفزيون العراقي: السلاح الجوي العراقي يدمر مقر قيادة ودعم لوجيستي للدولة الإسلامية في سوريا
وورد في بيان مركز الإعلام الأمني"قصفت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل".
وأوضح البيان أن الضربة جاءت بـ"توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة".
وأضاف أن "الضربات الجوية الدقيقة جاءت وفق معلومات استخباراتية مؤكدة وجهود الخلية الجوية لقيادة العمليات المشتركة في هذه العملية".